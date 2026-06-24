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Кадровые перестановки в мэрии Уфы: Шарипов назначил себе нового зама

В мэрия Уфы произошли кадровые перестановки.

Источник: Администрация Уфы

В Уфе назначен новый заместитель главы администрации, курирующий вопросы молодежной политики, гражданского общества, спорта и кадров. Об этом объявил исполняющий обязанности мэра Рустам Шарипов на сегодняшнем оперативном совещании.

Должность занял Искандар Саньяров. Он родился 24 января 1977 года в деревне Алайгирово (Кармаскалинский район) и окончил Башкирский государственный университет по специальности «История».

Свою карьеру Искандар Фанзилович начал в образовательных учреждениях Уфы — работал учителем истории и заместителем директора по учебной работе. Впоследствии перешел на муниципальную и государственную службу: занимал различные должности в администрации Уфы, администрации президента Башкирии, администрации Октябрьского района Уфы и Управлении главы республики по взаимодействию с муниципальными образованиями.

Последние 10 лет Саньяров возглавлял отдел по работе с органами местного самоуправления Управления главы Башкирии.