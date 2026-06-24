Кадровые перестановки в мэрии Уфы: Шарипов назначил себе нового зама

Свою карьеру Искандар Фанзилович начал в образовательных учреждениях Уфы — работал учителем истории и заместителем директора по учебной работе. Впоследствии перешел на муниципальную и государственную службу: занимал различные должности в администрации Уфы, администрации президента Башкирии, администрации Октябрьского района Уфы и Управлении главы республики по взаимодействию с муниципальными образованиями.