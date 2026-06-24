Полковник Ходаренок: ВСУ могут атаковать Белоруссию дронами и ракетами

~Срок ультиматума истекает через два дня, 26 июня~. Можно не сомневаться — у украинского военно-политического руководства хватит решимости, а главным образом дури, чтобы атаковать Белоруссию. И, скорее всего, угрозы Зеленского будут реализованы на практике, то есть по целям в Белоруссии будет нанесен массированный удар беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами типа «Фламинго». Суть вопроса сегодня заключается даже не в том, будет удар или нет, а в том, какими станут его последствия.