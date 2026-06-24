Глав районов Уфы отправят на раскопки

Согласно программе «Дорога к дому», в Уфе планируют отремонтировать 80 подъездных дорог (Дёмский район — 18, Калининский — 10, Кировский — 14, Орджоникидзевский — 7, Октябрьский — 19, Ленинский — 4, Советский — 8).
Заместитель начальника управления по обеспечению жизнедеятельности города Ярослав Охотин в своем докладе рассказал, что на данный момент завершены работы на 28 участках.
Рустам Шарипов, в свою очередь, обратил внимание глав районов на качество восстановления дорог.
«В части ремонтных работ — главам районов обеспечить контроль мест раскопок и ремонтных работ, отдельно проверять качество восстановления покрытий, тротуаров, газонов и дворовых территорий», — сказал Рустам Шарипов.
Ранее «Башинформ» поднимал тему регулярных перекрытий дорог летом. В частности, мы писали, что для уфимцев фраза «в связи с проведением работ движение перекрыто» стала таким же обыденным явлением, как прогноз погоды, а город превратился в бесконечную строительно-ремонтную площадку, где каждый день приносит новые испытания для водителей и пешеходов.