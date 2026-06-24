Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трех странах пройдут учения ОДКБ по новейшим видам оружия

В России, Казахстане и Белоруссии пройдут учения ОДКБ по новейшим видам оружия.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с упором на применение новейших видов оружия пройдут осенью в России, Белоруссии и Казахстане, рассказал начальник управления планирования, применения войск ОДКБ, замначальника центра планирования применения и подготовки войск ОДКБ объединенного штаба организации Анатолий Яковлев.

«В сентябре-октябре текущего года спланирован ряд совместных учений на территории России, Белоруссии и Казахстана. Основное внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию подготовки и применению войск, а также новейших видов оружия с учетом опыта современных вооруженных конфликтов», — сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

Узнать больше по теме
ОДКБ: военный союз постсоветских стран, его состав, цели и задачи
ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.
Читать дальше