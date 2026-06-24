Постпред при ОДКБ Васильев: ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется

«Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, пролёт украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой», — сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайших контактах обсудят угрозы Владимира Зеленского Минску.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва готова принять меры для безопасности Белоруссии.
Лукашенко попросил жителей приграничной с Украиной Гомельской области не беспокоиться на фоне заявлений Владимира Зеленского.