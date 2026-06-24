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Постпред при ОДКБ Васильев: ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется

Ситуация на белорусско-украинской границе обостряется, заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

«Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, пролёт украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой», — сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайших контактах обсудят угрозы Владимира Зеленского Минску.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва готова принять меры для безопасности Белоруссии.

Лукашенко попросил жителей приграничной с Украиной Гомельской области не беспокоиться на фоне заявлений Владимира Зеленского.

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