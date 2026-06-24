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ОДКБ заявила про обострение ситуации на границе Украины с Беларусью

ОДКБ сказала об обостренной ситуации на границе Украины и Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

ОДКБ заявила про обострение ситуации на границе Украины с Беларусью. Подробности во время Санкт-Петербургского международного юридического форума озвучил действующий председатель постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Васильев, передает ТАСС.

По его словам, в организации слышат последние заявления киевского режима, которые звучат в адрес Беларуси. Виктор Васильев обратил внимание на ситуацию на границе Украины и Беларуси, которая начинает обостряться.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после угроз Зеленского, успокоив белорусов. Также глава государства заявил, что южная граница Беларуси с Украиной «пылает как никогда».

Тем временем глава МИД России выступил с заявлением после угроз Украины в адрес Беларуси.

Кроме того, Сергей Лавров назвал хамством требования Зеленского о порядке в Беларуси.

Вместе с тем глава Гомельской области Иван Крупко сказал, что Зеленский своими угрозами сбивал волну после обстрела белорусского автобуса.

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