ОДКБ заявила про обострение ситуации на границе Украины с Беларусью. Подробности во время Санкт-Петербургского международного юридического форума озвучил действующий председатель постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Васильев, передает ТАСС.
По его словам, в организации слышат последние заявления киевского режима, которые звучат в адрес Беларуси. Виктор Васильев обратил внимание на ситуацию на границе Украины и Беларуси, которая начинает обостряться.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после угроз Зеленского, успокоив белорусов. Также глава государства заявил, что южная граница Беларуси с Украиной «пылает как никогда».
Тем временем глава МИД России выступил с заявлением после угроз Украины в адрес Беларуси.
Кроме того, Сергей Лавров назвал хамством требования Зеленского о порядке в Беларуси.
Вместе с тем глава Гомельской области Иван Крупко сказал, что Зеленский своими угрозами сбивал волну после обстрела белорусского автобуса.