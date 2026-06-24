Bloomberg: Армения примет участие в форуме по восстановлению Украины в Гданьске

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия Москвы «экономическим принуждением» и объявила о выделении Армении более 50 млн евро в качестве поддержки. Кроме того, Брюссель и Ереван договорились о создании совместной рабочей группы ЕС — Армения. В конце июня фон дер Ляйен прибудет в Ереван для консультаций, а 5 июля Армению посетит еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.