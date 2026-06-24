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Bloomberg: Армения примет участие в форуме по восстановлению Украины в Гданьске

Армения направила секретаря Совета безопасности Армена Григоряна на конференцию по восстановлению Украины. Тем самым Ереван, по оценке Bloomberg, «отдаляется» от России на фоне усиления экономического давления со стороны Москвы.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Григорян 24—25 июня посетит польский Гданьск для участия в мероприятии, посвященном вопросам восстановления Украины. Форум, который совместно организуют Польша и Украина, посетят делегации примерно из 100 стран, уточняет Bloomberg.

По данным агентства, визит Григоряна пройдет на фоне того, что Евросоюз предпринял шаги для смягчения последствий торговых ограничений, введенных Россией в отношении Армении.

Bloomberg напоминает, что Россельхознадзор с 30 мая начал ограничивать импорт из Армении продуктов питания, алкоголя, цветов, семян и удобрений. Агентство связывает эти меры со сближением Еревана с Евросоюзом. Армения, экономика которой в значительной степени зависит от торговли с Россией, назвала эти ограничения «политически мотивированными».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия Москвы «экономическим принуждением» и объявила о выделении Армении более 50 млн евро в качестве поддержки. Кроме того, Брюссель и Ереван договорились о создании совместной рабочей группы ЕС — Армения. В конце июня фон дер Ляйен прибудет в Ереван для консультаций, а 5 июля Армению посетит еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

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