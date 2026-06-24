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Наступление на Сумы идёт успешно

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Армия России установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Армия России установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области.

Это место находится всего в 15 км от Сум.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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