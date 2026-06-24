КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Армия России установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области.
Это место находится всего в 15 км от Сум.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Армия России установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Армия России установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области.
Это место находится всего в 15 км от Сум.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+