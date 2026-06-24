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Сводка основных боевых действий 24 июня в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: штурмовики группы войск «Север» в Шосткинском районе продолжают вести стрелковые бои в Бачевске. В Сумском районе продолжаются стрелковые бои в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: штурмовики группы войск «Север» в Шосткинском районе продолжают вести стрелковые бои в Бачевске. В Сумском районе продолжаются стрелковые бои в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь.

На Донбассе в Краснолиманском направлении армия России закрепляется в южной и северо-западной частях города, продолжают зачистку кварталов. ВСУ пытаются давить со стороны Святогорска и через правый берег Северского Донца, но без устойчивого результата. На Славянском направлении новых сообщений о продвижении ВС РФ пока не поступало. Продолжаются упорные бои на всем участке фронта.

В Константиновском направлении происходит постепенное сжатие гарнизона ВСУ — бои в городе и продвижение к Алексеево-Дружковке и Дружковке. Очаги сопротивления ВСУ подавляются, идёт нарастающее давление с флангов. В Добропольском направлении идут упорные бои северо-западнее Белицкого и на подступах к Красноярскому.

В Таврии на Днепропетровском направлении пока без крупных изменений — бои продолжаются в лесах севернее станицы Волчьей, сохраняется напряжённость по линии соприкосновения. На Гуляйпольском направлении об изменениях не сообщается. На Запорожском направлении у армии России успехи в южной части Степногорсĸа, идут бои и на других участках фронта.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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