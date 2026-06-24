FT: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России

Издание Kyiv Independent при этом сообщало, что глава Белого дома в частном порядке посоветовал украинскому лидеру действовать «смелее», чтобы подтолкнуть Москву к переговорам. Сам Зеленский после встречи рассказал, что ~Трамп и госсекретарь США Марко Рубио «впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий» на производство ракет для комплексов Patriot на Украине~. По его словам, у Киева уже есть все технические возможности, необходимо только личное одобрение американского президента. Он, как уточнил Зеленский, «планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине».