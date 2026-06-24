Лавров заявил о «натужных требованиях» Зеленского к переговорам с РФ

«Поэтому сейчас, когда Зеленский натужно требует переговоров, найдите цитаты 2023, 2024, 2025 годов, когда и он, и вся верхушка, все правительство Украины заявляли: “Никаких переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным”. Зеленский где-то даже произнес, что компромисс для Украины будет заключаться уже в том, чтобы Путина оставить в живых, почитайте. Этот человек [Зеленский] сейчас руководит всей Европой, а хочет еще и Соединенными Штатами руководить», — отметил министр.