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Лавров заявил о «натужных требованиях» Зеленского к переговорам с РФ

Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский «натужно требует переговоров» с Россией, одновременно пытаясь руководить Европой.

Источник: Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский «натужно требует переговоров» с Россией, одновременно «помыкая всей Европой». Такое заявление министр сделал на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Как указал Лавров, украинская сторона ранее не реагировала на предложения РФ, а осенью прошлого года заявила об отсутствии заинтересованности в переговорах.

«Поэтому сейчас, когда Зеленский натужно требует переговоров, найдите цитаты 2023, 2024, 2025 годов, когда и он, и вся верхушка, все правительство Украины заявляли: “Никаких переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным”. Зеленский где-то даже произнес, что компромисс для Украины будет заключаться уже в том, чтобы Путина оставить в живых, почитайте. Этот человек [Зеленский] сейчас руководит всей Европой, а хочет еще и Соединенными Штатами руководить», — отметил министр.

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