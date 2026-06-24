Лавров заявил о новых требованиях США после саммита на Аляске

«А сейчас нам говорят: слушайте, не получается пока — давайте еще раз что-нибудь уступите. Мы там ничего не уступали — мы там просто договорились о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров», — пояснил глава МИД.