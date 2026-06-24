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Лавров заявил о новых требованиях США после саммита на Аляске

На российско-американском саммите на Аляске стороны договорились о том, как прекратить боевые действия на Украине и перейти к переговорам. Однако теперь от Москвы ждут новых уступок, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
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Лавров уточнил, что перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в Москву приезжал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. По словам главы МИД, он привез «абсолютно конкретные» предложения, которые Путин «взял в работу».

«В Анкоридже он президенту Трампу сказал: тут есть такие-то нюансы, но я беру эти нюансы на себя, я принимаю ваши предложения. Это уже был компромисс», — рассказал Лавров.

Министр подчеркнул, что сейчас из Вашингтона звучат другие сигналы.

«А сейчас нам говорят: слушайте, не получается пока — давайте еще раз что-нибудь уступите. Мы там ничего не уступали — мы там просто договорились о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров», — пояснил глава МИД.

По словам Лаврова, у российской стороны ранее была «достаточная уверенность», что достигнутые договоренности будут способствовать поэтапной реализации целей, поставленных президентом.

Саммит Путина и Трампа прошел 15 августа в Анкоридже. Это была первая за четыре года очная встреча лидеров России и США. После нее Москва и Вашингтон продолжили обсуждать возможные параметры урегулирования конфликта на Украине.

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