Лавров заявил о новых требованиях США после саммита на Аляске

Лавров уточнил, что перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в Москву приезжал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. По словам главы МИД, он привез «абсолютно конкретные» предложения, которые Путин «взял в работу».
«В Анкоридже он президенту Трампу сказал: тут есть такие-то нюансы, но я беру эти нюансы на себя, я принимаю ваши предложения. Это уже был компромисс», — рассказал Лавров.
Министр подчеркнул, что сейчас из Вашингтона звучат другие сигналы.
«А сейчас нам говорят: слушайте, не получается пока — давайте еще раз что-нибудь уступите. Мы там ничего не уступали — мы там просто договорились о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров», — пояснил глава МИД.
По словам Лаврова, у российской стороны ранее была «достаточная уверенность», что достигнутые договоренности будут способствовать поэтапной реализации целей, поставленных президентом.
Саммит Путина и Трампа прошел 15 августа в Анкоридже. Это была первая за четыре года очная встреча лидеров России и США. После нее Москва и Вашингтон продолжили обсуждать возможные параметры урегулирования конфликта на Украине.