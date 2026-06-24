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Политолог: резолюция Сената показала снижение доверия к Трампу

Сенат США поддержал резолюцию об ограничении военных полномочий Дональда Трампа в отношении Ирана. Доцент Финансового университета Иван Пятибратов считает, что само появление такого документа свидетельствует о снижении доверия к американскому президенту со стороны части однопартийцев. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению Пятибратова, результаты голосования в Сенате показали растущее беспокойство американских политиков из-за конфликта с Ираном.

Согласно принятому документу, Трампу предлагается вывести ВС США из зоны боевых действий против Ирана. Резолюцию поддержали 50 сенаторов, против выступили 48 законодателей.

При этом, по оценке эксперта, документ будет носить лишь символический характер.

Трамп не может наложить на него вето, резолюция не обладает обязательной юридической силой. Все это не обязывает Трампа вообще ни к чему.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Однако сам факт одобрения резолюции показывает, что Трамп теряет поддержку не только среди рядовых американцев, но и внутри своей партии, считает политолог.

Среди американских политиков растет число тех, кто считает Трампа токсичной фигурой и пытается дистанцироваться от него, выстраивая собственную политическую линию.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Ранее о том, какие политические сигналы содержит резолюция Сената и может ли она стать реальным инструментом ближневосточного урегулирования, Новостям Mail рассказал политолог-американист Константин Блохин.

Сенат США принял резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа в отношении Ирана 24 июня. Документ обязывает президента либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить отдельное разрешение Конгресса на применение силы. Резолюцию поддержали 50 сенаторов, против выступили 48. Ранее Сенат уже отклонял аналогичную инициативу с перевесом в один голос.

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