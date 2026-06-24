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В МИД прокомментировали победу России в арбитраже в Гааге

Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что решение международного арбитража в Гааге по иску Украины подтвердило полномочия Москвы в акваториях вокруг Крыма.

Источник: AP 2024

Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что решение международного арбитража в Гааге по иску Украины подтвердило полномочия Москвы в акваториях вокруг Крыма. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на ПМЮФ.

«Абсурдные требования (Украины), все они были отвергнуты в международном арбитраже: Азовское море считается внутренним, все наши полномочия, полномочия РФ в акваториях вокруг Крыма, все подтверждены», — отметил Мусихин.

Как сообщалось ранее в МИД России, постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге приняла окончательное решение по арбитражному спору между Россией и Украиной, который длился десять лет. Предметом разбирательства являлись права прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Состав из пяти независимых арбитров, представляющих Алжир, Великобританию, Мексику, Россию и Республику Корея, завершил процесс единогласной победой Российской Федерации.

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