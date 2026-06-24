В МИД прокомментировали победу России в арбитраже в Гааге

Как сообщалось ранее в МИД России, постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге приняла окончательное решение по арбитражному спору между Россией и Украиной, который длился десять лет. Предметом разбирательства являлись права прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Состав из пяти независимых арбитров, представляющих Алжир, Великобританию, Мексику, Россию и Республику Корея, завершил процесс единогласной победой Российской Федерации.