Иран выдвинул условие для допуска МАГАТЭ на ядерные объекты

Накануне США и Иран давали противоречивые разъяснения по этой теме. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отмечал, что между Тегераном и МАГАТЭ пока нет никаких договоренностей о возобновлении инспекций. В то же время президент США Дональд Трамп утверждал, что Иран уже дал согласие на проверки своей ядерной программы, и без этого шага продолжение переговоров было бы невозможным.