Иран выдвинул условие для допуска МАГАТЭ на ядерные объекты

«Эту тему рассмотрят и примут по ней решение исключительно в рамках окончательного соглашения и в результате практических действий другой стороны для прекращения всех санкций», — написал Гарибабади.
Замглавы МИД Ирана также сообщил, что, несмотря на запрос гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о личной встрече, переговоры в таком формате в Швейцарии так и не состоялись. Более того, Гарибабади подчеркнул: в данный момент власти Ирана не планируют предоставлять специалистам агентства доступ ни к атакованным ядерным объектам, ни к обогащенным материалам.
Ранее Гросси заявлял, что инспекторы МАГАТЭ обязательно вернутся к работе на иранских объектах, однако затруднялся назвать точные сроки.
Накануне США и Иран давали противоречивые разъяснения по этой теме. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отмечал, что между Тегераном и МАГАТЭ пока нет никаких договоренностей о возобновлении инспекций. В то же время президент США Дональд Трамп утверждал, что Иран уже дал согласие на проверки своей ядерной программы, и без этого шага продолжение переговоров было бы невозможным.