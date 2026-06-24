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Иран выдвинул условие для допуска МАГАТЭ на ядерные объекты

Тегеран разрешит МАГАТЭ возобновить инспекции на своих ядерных объектах только в случае достижения финальных договоренностей между Ираном и США. Об этом сообщил в соцсети X замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Эту тему рассмотрят и примут по ней решение исключительно в рамках окончательного соглашения и в результате практических действий другой стороны для прекращения всех санкций», — написал Гарибабади.

Замглавы МИД Ирана также сообщил, что, несмотря на запрос гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о личной встрече, переговоры в таком формате в Швейцарии так и не состоялись. Более того, Гарибабади подчеркнул: в данный момент власти Ирана не планируют предоставлять специалистам агентства доступ ни к атакованным ядерным объектам, ни к обогащенным материалам.

Ранее Гросси заявлял, что инспекторы МАГАТЭ обязательно вернутся к работе на иранских объектах, однако затруднялся назвать точные сроки.

Накануне США и Иран давали противоречивые разъяснения по этой теме. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отмечал, что между Тегераном и МАГАТЭ пока нет никаких договоренностей о возобновлении инспекций. В то же время президент США Дональд Трамп утверждал, что Иран уже дал согласие на проверки своей ядерной программы, и без этого шага продолжение переговоров было бы невозможным.

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