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Лавров рассказал о планах США по переделу нефтяных активов РФ

Глава МИД Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения» заявил, что Соединенные Штаты используют санкции против российских нефтегазовых компаний не только для экономического давления на РФ, но и для того, чтобы перераспределить активы в свою пользу.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Параллельно этой паузе в украинском урегулировании идет наращивание экономического давления на нас. Вот я привел пример — “Роснефть”, “ЛУКОЙЛ”, почти весь их международный бизнес американцы хотят забрать, работая с разными странами и на севере Африки, и в Сербии, и в Венгрии, в других местах», — отметил министр.

Лавров также сообщил о планах Вашингтона в отношении газотранспортной системы Европы. По его словам, у Москвы есть данные о переговорах, которые сейчас ведет Вашингтон. Речь идет о плане выкупа европейского участка газопроводов «Северные потоки». Американцы намерены восстановить эту инфраструктуру и установить над ней полный контроль.

«Туда кроме нашего газа ничего качать нельзя, значит, мы будем закачивать газ, они будут перепродавать — я думаю, что с хорошей наценкой», — добавил он.

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