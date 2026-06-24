Лавров рассказал о планах США по переделу нефтяных активов РФ

«Параллельно этой паузе в украинском урегулировании идет наращивание экономического давления на нас. Вот я привел пример — “Роснефть”, “ЛУКОЙЛ”, почти весь их международный бизнес американцы хотят забрать, работая с разными странами и на севере Африки, и в Сербии, и в Венгрии, в других местах», — отметил министр.