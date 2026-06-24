Лавров рассказал о планах США по переделу нефтяных активов РФ

«Параллельно этой паузе в украинском урегулировании идет наращивание экономического давления на нас. Вот я привел пример — “Роснефть”, “ЛУКОЙЛ”, почти весь их международный бизнес американцы хотят забрать, работая с разными странами и на севере Африки, и в Сербии, и в Венгрии, в других местах», — отметил министр.
Лавров также сообщил о планах Вашингтона в отношении газотранспортной системы Европы. По его словам, у Москвы есть данные о переговорах, которые сейчас ведет Вашингтон. Речь идет о плане выкупа европейского участка газопроводов «Северные потоки». Американцы намерены восстановить эту инфраструктуру и установить над ней полный контроль.
«Туда кроме нашего газа ничего качать нельзя, значит, мы будем закачивать газ, они будут перепродавать — я думаю, что с хорошей наценкой», — добавил он.