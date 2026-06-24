США создадут авиакомплекс на базе на Аляске, где встречались Путин и Трамп

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. США планируют создать на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где проходила встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, новый комплекс для истребительной авиации ориентировочной стоимостью около 7 миллиардов долларов, следует из документов правительства США, которые изучило РИА Новости.