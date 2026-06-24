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США создадут авиакомплекс на базе на Аляске, где встречались Путин и Трамп

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. США планируют создать на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где проходила встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, новый комплекс для истребительной авиации ориентировочной стоимостью около 7 миллиардов долларов, следует из документов правительства США, которые изучило РИА Новости.

Источник: Reuters

База Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже известна тем, что именно там 15 августа 2025 года состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Эта программа ориентировочной стоимостью около 7 миллиардов долларов предусматривает комплексное обновление истребительной зоны, чтобы все необходимые объекты были готовы к поступлению техники, размещению личного состава и обеспечению работы базы», — говорится в документах, которые изучило РИА Новости.

Согласно данным правительства США, существующая аэродромная инфраструктура не способна обеспечить потребности программы, поэтому для расширения нынешнего аэродрома выбран новый участок.

В рамках проекта планируется построить ангары для самолетов, объекты для работы эскадрилий и других операций, ремонтные мастерские, помещения для антикоррозийной обработки, новые рулежные дорожки, стоянки и специальные площадки для самолетов.

Также программа предусматривает создание комплекса для хранения и обслуживания боеприпасов, топливной инфраструктуры, складов, столовых, пунктов контроля посетителей, пожарных объектов, учебных центров, тренажеров и жилья для военнослужащих.

В документах говорится, что власти США намерены использовать более гибкие механизмы закупок и строительства, предусмотренные законом об оборонном бюджете США на 2026 финансовый год, чтобы сократить сроки реализации программы и снизить долгосрочные расходы.

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