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Нетаньяху завершил дачу показаний по трем делам о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завершил процесс предоставления заключительных показаний по трем уголовным делам о коррупции. Об этом сообщает The Times of Israel.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В своем выступлении Нетаньяху заявил: «Цель расследования состояла в том, чтобы тщательно все проверить, что-то найти, но ничего найдено не было».

Как отмечает The Times of Israel, судебный процесс, скорее всего, затянется еще на несколько месяцев — впереди прием показаний остальных свидетелей.

Обвинения против премьера разделены на три отдельных эпизода. Самый громкий из них — «дело 4000». Нетаньяху инкриминируют взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием. По версии следствия, он обеспечивал льготные условия владельцу контрольного пакета акций телекоммуникационной компании «Безек» Шаулю Еловичу. Взамен ресурсы «Безека» якобы публиковали о политике исключительно позитивные материалы.

В «деле 1000» Нетаньяху подозревают в получении дорогих подарков от бизнесменов. В обмен на них он, как считает обвинение, оказывал дарителям услуги, доступные ему как главе правительства.

«Дело 2000» касается предполагаемого сговора премьера с владельцем газеты «Едиот ахронот» Арноном Мозесом. Следствие полагает, что Нетаньяху пообещал нанести ущерб конкурирующему изданию, а взамен газета печатала о нем положительные репортажи.

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