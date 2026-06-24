NYT: как генсек НАТО превысил полномочия ради успокоения Трампа

Однако то, что сначала выглядело как дипломатическая победа Рютте, вызвало недовольство за кулисами, отмечает газета. В Дании сочли, что генсек НАТО обсуждал с Трампом вопросы суверенитета и будущего Гренландии. Для Копенгагена это остается «красной линией» и выходит за рамки полномочий главы альянса, пишет издание. NYT приводит и другой пример: позднее Рютте похвалил Трампа за то, что тот развязал войну с Ираном, хотя многие европейские лидеры назвали ее незаконной.