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NYT: как генсек НАТО превысил полномочия ради успокоения Трампа

Стиль общения генсека НАТО Марка Рютте с президентом США Дональдом Трампом начал раздражать часть европейских лидеров, которые поддержали его назначение для укрепления единства альянса. Об этом пишет The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным издания, Рютте давно считался в НАТО политиком, способным находить подход к Трампу. Еще в 2018 году, на напряженном саммите альянса, он помог разрядить ситуацию после угроз Трампа вывести США из блока. Тогда Рютте, занимавший пост премьер-министра Нидерландов, признал, что американский президент «вдохновил» европейские страны увеличить расходы. Бывший представитель НАТО Тимо Костер, присутствовавший на той встрече, сказал NYT, что Рютте тогда «фактически спас саммит».

В январе 2026 года Рютте, уже будучи генсеком НАТО, встретился с Трампом, когда альянс вновь был на грани краха. Трамп намеревался «отобрать» Гренландию у Дании и отказывался исключать возможность применения силы.

Эта беспрецедентная угроза со стороны одного члена НАТО в адрес другого поставила под угрозу само существование блока, пишет NYT.

Рютте, по мнению издания, получил свою работу отчасти благодаря своей способности умиротворять Трампа. И тогда это умение подвергалось испытанию. «Мы не можем помочь вам [США], если вы хотите захватить Гренландию. Но мы можем помочь вам в вопросах безопасности», — сказал Рютте Трампу на форуме в Давосе.

После этого Рютте представил планы учений НАТО в Гренландии как новую миссию альянса в Арктике. По оценке NYT, Трамп временно смягчил свою позицию.

Однако то, что сначала выглядело как дипломатическая победа Рютте, вызвало недовольство за кулисами, отмечает газета. В Дании сочли, что генсек НАТО обсуждал с Трампом вопросы суверенитета и будущего Гренландии. Для Копенгагена это остается «красной линией» и выходит за рамки полномочий главы альянса, пишет издание. NYT приводит и другой пример: позднее Рютте похвалил Трампа за то, что тот развязал войну с Ираном, хотя многие европейские лидеры назвали ее незаконной.

Газета считает, что в подобных эпизодах генсек НАТО проходит по тонкой грани между необходимостью поддерживать контакт с американским президентом и риском раздражать союзников.

НАТО нуждается в тесных отношениях с Трампом, но «колыбельные» для Трамп в исполнении Рютте порой возмущают европейских лидеров, которые сами же выбрали Рютте на должность генсека, рассчитывая, что ради сохранения альянса он будет задабривать и направлять Трампа.

Бывший сотрудник Минобороны ФРГ Ян Текау сказал NYT, что Рютте сознательно идет на неприятные для европейцев уступки в общении с Трампом, чтобы не допустить эскалации и дальнейшего подрыва доверия к статье 5 устава НАТО. По его словам, такой подход выглядит некрасиво и вызывает неловкость у союзников, но Рютте, вероятно, считает его единственным работающим инструментом.

По словам источников NYT, Рютте и Трамп общаются несколько раз в неделю. Их личная встреча должна состояться в Вашингтоне 24 июня, на фоне напряженности между США и европейскими лидерами из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В Европе рассчитывают, что перед саммитом НАТО Рютте сможет смягчить возможные удары Трампа по союзникам, не переходя к прямому потворству американскому президенту.

Сторонники Рютте считают его дружелюбие к Трампу частью политического расчета. Сам генсек НАТО, как отмечает NYT, не раз говорил, что «надо танцевать с людьми, с которыми оказался на танцполе».

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