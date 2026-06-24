Парламент Румынии одобрил законопроект об объединении с Молдавией

«Законодательное предложение, инициированное парламентской группой SOS Romania и касающееся объединения Румынии с Республикой Молдова, было принято в среду Палатой депутатов», — информирует агентство.
Инициатива была внесена в феврале. Ранее правительство и профильные парламентские комиссии дали по ней отрицательное заключение. Тем не менее документ был одобрен в рамках процедуры «молчаливого принятия»: согласно регламенту, проекты, не рассмотренные и не отклоненные на пленарном заседании в течение 45 дней после внесения, считаются принятыми автоматически.
Далее документ направят на рассмотрение в Сенат — верхнюю палату румынского парламента.
В 2022 году парламенты Молдавии и Румынии впервые провели совместное заседание. До этого состоялось несколько встреч правительств двух стран, а также были сформированы совместные комиссии и рабочие группы по различным направлениям.