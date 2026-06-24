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Парламент Румынии одобрил законопроект об объединении с Молдавией

Палата депутатов Румынии в среду приняла законопроект, предусматривающий объединение страны с Молдавией. Об этом сообщает агентство Agerpres.

Источник: Freepik

«Законодательное предложение, инициированное парламентской группой SOS Romania и касающееся объединения Румынии с Республикой Молдова, было принято в среду Палатой депутатов», — информирует агентство.

Инициатива была внесена в феврале. Ранее правительство и профильные парламентские комиссии дали по ней отрицательное заключение. Тем не менее документ был одобрен в рамках процедуры «молчаливого принятия»: согласно регламенту, проекты, не рассмотренные и не отклоненные на пленарном заседании в течение 45 дней после внесения, считаются принятыми автоматически.

В тексте законопроекта указывается, что румынские власти обязаны начать переговоры о полном объединении с Молдавией, после чего проинформировать об этом соответствующие международные структуры, в том числе США, НАТО, ООН и ЕС.

Далее документ направят на рассмотрение в Сенат — верхнюю палату румынского парламента.

В 2022 году парламенты Молдавии и Румынии впервые провели совместное заседание. До этого состоялось несколько встреч правительств двух стран, а также были сформированы совместные комиссии и рабочие группы по различным направлениям.

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