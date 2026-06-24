Эксперт: ЕС предложил Армении слова вместо денег

Ранее сообщалось, что в Брюсселе подписали меморандум между ЕС и Арменией, который запускает консультационную поддержку подготовки двух ключевых дорожных маршрутов. Речь идет о трассах, которые должны связать армянские участки у границ с Азербайджаном и Турцией и усилить роль республики как логистического узла на Южном Кавказе.