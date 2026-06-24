Эксперт: ЕС предложил Армении слова вместо денег

Евросоюз окажет Армении консультационную поддержку в подготовке двух стратегических транспортных маршрутов — от границы с Азербайджаном до границы с Турцией. Ожидается, что проект может усилить региональную связанность и сделать Армению важным транзитным узлом на Южном Кавказе.
Собеседник Новостей Mail обратил внимание, что проект ЕС должен реализовываться исключительно на территории Армении и этим концептуально отличается от «Маршрута Трампа», который эксперт назвал переосмыслением Зангезурского коридора. По словам Пятибратова, реализация такого маршрута всегда была сложной из-за столкновения интересов Азербайджана и Армении.
Ранее Армения и США парафировали рамочное соглашение по проекту «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP). Он предполагает создание особой транзитной зоны через территорию Армении, которая должна связать Азербайджан с Нахичеванью и Турцией. Как заявлял президент США Дональд Трамп, маршрут должен обеспечить Баку доступ к Нахичевани при сохранении суверенитета Армении.
Проект «Маршрут Трампа» во многом проазербайджанский, он решает вопрос соединения Азербайджана с Нахачеванью. Европейцы же этим всем заниматься не хотят, они предлагают строительство транспортных артерий для торговли.
По мнению эксперта, заявления Брюсселя о консультационной поддержке двух ключевых дорожных маршрутов Армении можно рассматривать как элемент региональной конкуренции между США и Европой внутри одной страны.
При этом Пятибратов считает, что скорой реализации европейского проекта ждать не стоит. Он подчеркнул, что пока речь идет не о финансировании строительства, а только о консультациях.
Пока речь идет исключительно о консультациях. Армении предлагаются не деньги, а слова. Интеллектуальный капитал можно как-то оценивать, но, если честно, Европейский Союз вообще не готов выделять Армении какие-то существенные средства.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе подписали меморандум между ЕС и Арменией, который запускает консультационную поддержку подготовки двух ключевых дорожных маршрутов. Речь идет о трассах, которые должны связать армянские участки у границ с Азербайджаном и Турцией и усилить роль республики как логистического узла на Южном Кавказе.