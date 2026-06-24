Трамп пригрозил Ирану прекращением переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности прекращения мирных переговоров с Ираном в случае, если Тегеран начнет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Соответствующее заявление было опубликовано в социальной сети Truth Social.
В публикации Трамп отметил, что американская сторона получила от Ирана заверения в том, что сборы с судов за проход через Ормузский пролив не взимаются.
«Если это ложная информация, переговоры будут немедленно прекращены!» — написал Трамп.
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