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Фон дер Ляйен попала в скандал из-за переписки с Зеленским, выяснили СМИ

BZ: фон дер Ляйен попала в скандал из-за чата с Зеленским и лидерами ЕС.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен попала в скандал из-за тайной переписки с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС, пишет Berliner Zeitung.

«В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и уходящего в отставку премьера Британии Кира Стармера», — говорится в публикации.

По данным газеты, расследование инициировала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо. Об этом говорится в письме, которое направили в Еврокомиссию на прошлой неделе.

Поводом для разбирательства послужил отказ ЕК опубликовать данные группового чата по запросу нидерландской организации Follow the Money, после того как в январе информация о тайной переписке появилась в СМИ.

В начале года Politico сообщало, что фон дер Ляйен, лидеры европейских стран и Зеленский обсуждают действия президента США Дональда Трампа в общем чате. По данным издания, эту неформальную, но активную структуру назвали «вашингтонской группой». Она появилась после того, как несколько руководителей ЕС вместе с главой киевского режима посетили Белый дом в августе 2025-го.

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