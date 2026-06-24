Фон дер Ляйен попала в скандал из-за переписки с Зеленским, выяснили СМИ

В начале года Politico сообщало, что фон дер Ляйен, лидеры европейских стран и Зеленский обсуждают действия президента США Дональда Трампа в общем чате. По данным издания, эту неформальную, но активную структуру назвали «вашингтонской группой». Она появилась после того, как несколько руководителей ЕС вместе с главой киевского режима посетили Белый дом в августе 2025-го.