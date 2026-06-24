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Эксперт оценил риски запуска заводов Patriot на Украине и в ЕС

Киев пытается убедить Европу разместить заводы по выпуску американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на украинской территории. Таким образом украинские власти рассчитывают сохранить боеспособность в конфликте с Россией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Так эксперт прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к Вашингтону. Глава киевского режима попросил у США лицензию на выпуск такого оружия. По мнению Матвийчука, подобный шаг неминуемо спровоцирует эскалацию российско-украинского конфликта.

«Знаете, Зеленский — очень хитрый парень. Он хочет, чтобы производства Patriot были не на территории Украины, а в ЕС. Президент Украины считает, что это позволит Киеву быть в тонусе в борьбе с Москвой», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что Москва уже предупредила: она предпримет любые действия для ликвидации таких производств. По его словам, запуск выпуска ракет создаст угрозу национальной безопасности США и промышленной базе Европы. Россия не допустит, чтобы эти ракеты летали над ее территорией.

«Я думаю, что, скорее всего, американцы не дадут добро на производство Patriot под лицензией Украины», — считает Матвийчук.

Альтернативой, полагает эксперт, может стать предложение разместить заводы в Европе. Однако европейские страны в этом случае получат военный ответ от России. Это лишь подстегнет гонку вооружений и ударит по безопасности Евросоюза.

Ранее сообщалось, что администрация США намерена запустить лицензионное производство вооружений в Европе и на Украине. Речь идет, в частности, о выпуске ракет для систем ПВО. Американский лидер Дональд Трамп дал понять, что готов обсуждать эту инициативу.

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