Эксперт оценил риски запуска заводов Patriot на Украине и в ЕС

«Знаете, Зеленский — очень хитрый парень. Он хочет, чтобы производства Patriot были не на территории Украины, а в ЕС. Президент Украины считает, что это позволит Киеву быть в тонусе в борьбе с Москвой», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.