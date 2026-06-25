Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказала, почему Мелони хочет помириться с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с заявлением о необходимости нормализации отношений с Вашингтоном после недавнего скандала с Дональдом Трампом. Руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН Елена Алексеенкова рассказала Новостям Mail, почему Италии важно сохранить отношения с США и какая проблема сейчас стоит перед Джорджей Мелони.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Причины охлаждения отношений Италии и США

Ранее Дональд Трамп заявил, что итальянский премьер просила его сделать совместное фото на саммите G7, однако Мелони назвала утверждение американского лидера выдумкой. Этот инцидент усугубил и без того напряженные отношения, которые ухудшились после того, как Трамп позволил себе резкую критику в адрес папы римского.

Размолвка премьер-министра Италии Джорджи Мелони с Дональдом Трампом оказалась серьезной, констатирует Елена Алексеенкова. Италия на протяжении многих десятилетий придерживается линии, что США являются стратегическим партнером страны, и отношения с Вашингтоном очень важны для Рима, поясняет эксперт.

Нынешний скандал оказался чуть менее экспрессивным и ярким, чем отказ Италии принять американских бомбардировщики на своей военной базе в Сицилии.

Италия, будучи ключевым партнером НАТО в Европе, имея наибольшее количество баз альянса на своей территории, проявила суверенитет, заявив что посадка американских бомбардировщиков не была согласована заранее.

Елена Алексеенкова
руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН

Ситуация вокруг папы римского тоже внесла свою лепту в разлад между США и Италией, отмечает собеседница Новостей Mail.

Весной Дональд Трамп резко высказался о папе римском Льве XIV за критику военной кампании США в Иране. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала понтифика, назвав слова Трампа неприемлемыми.

Перспективы улучшения отношений между Римом и Вашингтоном

Елена Алексеенкова считает, что прогнозировать развитие американо-итальянских отношений сегодня крайне сложно — слишком много факторов неопределенности. Ключевым из них остается непредсказуемость Трампа, который находит все больше поводов, чтобы уязвить Италию.

Он всячески демонстрирует, что с Италией, как и со многими другими союзниками в Европе, не считается. Это не нравится итальянским властям, в стране не привыкли к такого рода публичным унижениям.

Елена Алексеенкова
руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН

По мнению эксперта, Мелони хочет восстановить отношения между странами на прежнем уровне, вернуть их в некое нормализованное русло. Однако, если она будет прикладывать к этому чрезмерные усилия, то в очередной раз продемонстрирует свою слабость как руководителя.

Мелони может потерять очки внутри страны, заигрывая с Трампом, пытаясь наладить с ним отношения. Поэтому, она будет действовать очень осторожно, и ее задача в настоящий момент — вернуть Италии достоинство и уважение. Но заставить американского президента демонстрировать уважение к кому бы то ни было — сложная задача.

Елена Алексеенкова
руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН

Главный риск для Италии сегодня заключается в том, что она может утратить роль одного из главных союзников США на международной арене. При этом на территории страны остается большое количество американских баз. Италия находится в зависимости от НАТО и от американской внешней политики, констатирует Алексеенкова.

Италия рассчитывала, что во время президентства Трампа она сможет повысить свой статус, усилить свою роль на Ближнем Востоке и в Африке. Вот эти амбиции рискуют остаться оказаться нереализованными, если Трамп продолжит такую линию в отношении правительства Мелони.

Елена Алексеенкова
руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони на мероприятии газеты La Verita в Риме заявила о необходимости восстановления отношений с США. Она считает, что «сотрудничество Италии с Соединенными Штатами должно вернуться к норме».

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше