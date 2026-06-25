Эксперт рассказала, почему Мелони хочет помириться с Трампом

Причины охлаждения отношений Италии и США
Ранее Дональд Трамп заявил, что итальянский премьер просила его сделать совместное фото на саммите G7, однако Мелони назвала утверждение американского лидера выдумкой. Этот инцидент усугубил и без того напряженные отношения, которые ухудшились после того, как Трамп позволил себе резкую критику в адрес папы римского.
Размолвка премьер-министра Италии Джорджи Мелони с Дональдом Трампом оказалась серьезной, констатирует Елена Алексеенкова. Италия на протяжении многих десятилетий придерживается линии, что США являются стратегическим партнером страны, и отношения с Вашингтоном очень важны для Рима, поясняет эксперт.
Нынешний скандал оказался чуть менее экспрессивным и ярким, чем отказ Италии принять американских бомбардировщики на своей военной базе в Сицилии.
Италия, будучи ключевым партнером НАТО в Европе, имея наибольшее количество баз альянса на своей территории, проявила суверенитет, заявив что посадка американских бомбардировщиков не была согласована заранее.
Ситуация вокруг папы римского тоже внесла свою лепту в разлад между США и Италией, отмечает собеседница Новостей Mail.
Весной Дональд Трамп резко высказался о папе римском Льве XIV за критику военной кампании США в Иране. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала понтифика, назвав слова Трампа неприемлемыми.
Перспективы улучшения отношений между Римом и Вашингтоном
Елена Алексеенкова считает, что прогнозировать развитие американо-итальянских отношений сегодня крайне сложно — слишком много факторов неопределенности. Ключевым из них остается непредсказуемость Трампа, который находит все больше поводов, чтобы уязвить Италию.
Он всячески демонстрирует, что с Италией, как и со многими другими союзниками в Европе, не считается. Это не нравится итальянским властям, в стране не привыкли к такого рода публичным унижениям.
По мнению эксперта, Мелони хочет восстановить отношения между странами на прежнем уровне, вернуть их в некое нормализованное русло. Однако, если она будет прикладывать к этому чрезмерные усилия, то в очередной раз продемонстрирует свою слабость как руководителя.
Мелони может потерять очки внутри страны, заигрывая с Трампом, пытаясь наладить с ним отношения. Поэтому, она будет действовать очень осторожно, и ее задача в настоящий момент — вернуть Италии достоинство и уважение. Но заставить американского президента демонстрировать уважение к кому бы то ни было — сложная задача.
Главный риск для Италии сегодня заключается в том, что она может утратить роль одного из главных союзников США на международной арене. При этом на территории страны остается большое количество американских баз. Италия находится в зависимости от НАТО и от американской внешней политики, констатирует Алексеенкова.
Италия рассчитывала, что во время президентства Трампа она сможет повысить свой статус, усилить свою роль на Ближнем Востоке и в Африке. Вот эти амбиции рискуют остаться оказаться нереализованными, если Трамп продолжит такую линию в отношении правительства Мелони.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони на мероприятии газеты La Verita в Риме заявила о необходимости восстановления отношений с США. Она считает, что «сотрудничество Италии с Соединенными Штатами должно вернуться к норме».