Эксперт рассказала, почему Мелони хочет помириться с Трампом

Мелони может потерять очки внутри страны, заигрывая с Трампом, пытаясь наладить с ним отношения. Поэтому, она будет действовать очень осторожно, и ее задача в настоящий момент — вернуть Италии достоинство и уважение. Но заставить американского президента демонстрировать уважение к кому бы то ни было — сложная задача.