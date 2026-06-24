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Il Sole 24 Ore: Мелони пытается восстановить отношения с США

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник в интервью заявила, что отношения с США должны нормализоваться после ее публичной ссоры с президентом Дональдом Трампом.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет итальянская газета Il Sole 24 Ore, Мелони сказала, что была «озадачена» и «искренне шокирована» нападками Трампа, но заверила, что «не намерена продолжать разжигать этот скандал».

Мелони считает, что глава МИД Италии Антонио Таяни был прав, когда после оскорбительных высказываний Трампа отменил свою поездку в США, но, по ее мнению, «нет смысла продолжать в том же духе».

Она отвергла предположения в соцсетях о том, что их публичная ссора с Трампом была попыткой отвлечь внимание от итогов переговоров США с Ираном и трудностей внутри НАТО.

При этом итальянский премьер подчеркнула, что внешняя политика Италии «останется такой же, какой была на протяжении последних 80 лет». Она по-прежнему убеждена, что крайне важно поддерживать крепкие отношения между США и Европой.

По мнению Мелони, Италия и США могут похвастаться «долгой и прочной» историей сотрудничества, которую невозможно «стереть или поставить под сомнение» спорами в соцсетях. И эти отношения, по словам премьера, не зависят от того, кто управляет США или Италией. В заключение Мелони призвала вернуть внешнюю политику «на тот уровень серьезности, которого она заслуживает».

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