Il Sole 24 Ore: Мелони пытается восстановить отношения с США

По мнению Мелони, Италия и США могут похвастаться «долгой и прочной» историей сотрудничества, которую невозможно «стереть или поставить под сомнение» спорами в соцсетях. И эти отношения, по словам премьера, не зависят от того, кто управляет США или Италией. В заключение Мелони призвала вернуть внешнюю политику «на тот уровень серьезности, которого она заслуживает».