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Трамп: Тегеран не берет плату с кораблей в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран уведомил Вашингтон об отсутствии сборов с кораблей в Ормузском проливе. Об этом он написал в среду в своей соцсети Truth Social.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Вопреки тревожным фейковым новостям, Иран проинформировал США, что никаких пошлин, никакой платы за страховку и иных каких-либо поборов не берут и не получают с судов, идущих через Ормузский пролив. А если это неверная информация, переговоры закончатся сразу же!» — заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон пока не переводил Тегерану никаких финансовых средств и не возвращал ранее замороженные активы. Он также уточнил, что часть иранских денег все же будет разблокирована, но под строгим контролем американской стороны.

По словам главы Белого дома, эти средства пойдут исключительно на закупку сельскохозяйственной продукции у местных производителей. Речь идет о кукурузе, пшенице и соевых бобах, которые Иран сможет приобретать у американских фермеров и садоводов. «Ирану крайне нужно продовольствие, и мы закупим его исключительно у США», — пояснил президент.

Ранее Дональд Трамп допустил, что США могут установить контроль над Ормузским проливом, если переговоры с Ираном провалятся. В этом случае, по словам Трампа, Штаты введут плату за проход судов: 20% перевозимой нефти.

При этом ранее американские власти заявляли, что выступают против взимания Ираном платы за движение кораблей по морскому коридору.

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