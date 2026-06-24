Трамп: Тегеран не берет плату с кораблей в Ормузском проливе

По словам главы Белого дома, эти средства пойдут исключительно на закупку сельскохозяйственной продукции у местных производителей. Речь идет о кукурузе, пшенице и соевых бобах, которые Иран сможет приобретать у американских фермеров и садоводов. «Ирану крайне нужно продовольствие, и мы закупим его исключительно у США», — пояснил президент.