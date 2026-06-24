Алексей Текслер наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2026 года, передает пресс-служба правительства региона.
«Ваши победы — это гораздо больше, чем личный успех, они стали гордостью всего региона. Вы доказали, что у нас растут талантливые, целеустремленные молодые люди, способные конкурировать не только в масштабах страны. Многие выходят на международный уровень», — сказал Алексей Текслер.
В региональном этапе олимпиады свои силы попробовали почти 5,5 тысячи школьников. По итогам финала Челябинская область седьмой сезон подряд остается в числе ведущих регионов России. Почти каждый второй школьник, который доходил до финала от области, возвращался с дипломом победителя или призера.
С прошлого года по инициативе губернатора лучших олимпиадников и их наставников поощряют денежными выплатами. В 2026-м премии получат 64 школьника и 44 педагога.
В регионе создают необходимые условия, чтобы талантливая молодежь оставалась на Южном Урале. В области строят межуниверситетский кампус мирового уровня, открывают современные лаборатории, поддерживают ученых и их проекты. Вузы региона участвуют в федеральных программах, в том числе в «Приоритете-2030».
При этом образовательные программы тесно связаны с реальным сектором. Завод «Русский робот», АЗ «Урал», ММК, «Конар» и другие гиганты промышленности помогают университетам готовить специалистов по востребованным направлениям.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинской области уже четыре выпускника стали двухсотбалльниками.