Алексей Текслер наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников

«Ваши победы — это гораздо больше, чем личный успех, они стали гордостью всего региона. Вы доказали, что у нас растут талантливые, целеустремленные молодые люди, способные конкурировать не только в масштабах страны. Многие выходят на международный уровень», — сказал Алексей Текслер.