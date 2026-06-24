Александр Беглов приветствовал первых выпускниц Пансиона Минобороны

«Вы сегодня оставляете здесь частичку своего сердца. Вы первые прошли весь полный курс с 5 по 11 класс. Вы повзрослели. У вас впереди ответственная жизнь. Вы хорошо подготовлены. Ваши преподаватели сделали для этого всё возможное. Ваша жизнь может сложиться по-разному — вы можете остаться в городе-герое Ленинграде-Санкт‑Петербурге или в других регионах. Россия — страна возможностей. Используйте их. Достойно служите нашему Отечеству. В добрый путь», — поздравил выпускниц пансиона губернатор.