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Александр Беглов приветствовал первых выпускниц Пансиона Минобороны

В Петербурге состоялся торжественный выпуск Санкт‑Петербургского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».

Источник: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В среду, 24 июня, на центральной площади «Газпром Арены» состоялся выпуск Санкт‑Петербургского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».

В церемонии принял участие председатель Попечительского совета Пансиона — губернатор Александр Беглов, врио Департамента военного образования Минобороны, генерал-лейтенант Аркадий Коржевский, начальник самого пасиона Валентина Сенькина, депутат ЗакСа Анастасия Мельникова, начальник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Анатолий Нестечук, художественный руководитель театра имени Шаляпина Фабио Мастранджело и вице-губернатор Игорь Потапенко.

Члены Попечительского совета совместно с почётными гостями вручили выпускницам документы и знаки учебного заведения. Затем к ним обратился губернатор Александр Беглов, который отметил, что успехи воспитанниц пансиона — итог их напряжённого труда, а также самоотдачи и мастерства наставников.

«Вы сегодня оставляете здесь частичку своего сердца. Вы первые прошли весь полный курс с 5 по 11 класс. Вы повзрослели. У вас впереди ответственная жизнь. Вы хорошо подготовлены. Ваши преподаватели сделали для этого всё возможное. Ваша жизнь может сложиться по-разному — вы можете остаться в городе-герое Ленинграде-Санкт‑Петербурге или в других регионах. Россия — страна возможностей. Используйте их. Достойно служите нашему Отечеству. В добрый путь», — поздравил выпускниц пансиона губернатор.

Александр Беглов подчеркнул, что педагоги и наставники дали своим подопечным не только знания, но и вложили в их воспитание всю душу, позволив тем самым каждой воспитаннице раскрыть себя. Кроме того, губернатор выразил благодарность родителям, которые верили и поддерживали своих дочерей на протяжении всех семи лет обучения.

«Ваши знания, дисциплина и целеустремлённость — это надёжный фундамент для новых свершений. Уверен, какую бы профессию вы ни выбрали, вы всегда будете с честью нести высокое звание выпускницы Пансиона воспитанниц Министерства обороны, оставаясь примером интеллекта, достоинства и верности традициям», — добавил генерал-лейтенант Аркадий Коржевский.

В этом учебном году пансион заканчивают 70 девушек, 40 из них претендуют на медали «За особые успехи в учении»: 27 — I степени и 13 — II степени. Кроме того, одна из выпускниц набрала 200 баллов на ЕГЭ, а ещё шесть стали стобальниками.

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