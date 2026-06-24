Politico: Ле Пен раскритиковала Трампа за «крайне оскорбительные» высказывания в адрес Мелони

Politico напоминает, что итальянский премьер-министр обрушилась на американского президента в минувшие выходные после того, как Трамп высмеял ее за то, что она якобы «умоляла» сфотографироваться с ней на встрече G7 во Франции. Он также обвинил ее в использовании их отношений для внутриполитической выгоды. Мелони в ответ заявила, что Трамп все «выдумал».
Он был очень оскорбителен, поэтому я полностью понимаю реакцию Мелони, которая является проявлением национальной гордости.
При этом она подчеркнула, что публичная перепалка не означает разрыва отношений между США и Италией, но, «безусловно, приведет к серьезному охлаждению» отношений лидеров двух стран.
Politico отмечает, что некоторые протеже Ле Пен, например, председатель партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, ранее восхищались Трампом и его «политическими инстинктами», но в последнее время начали критиковать его.
«Когда речь заходит о международных отношениях, друзей не бывает», — считает Ле Пен.
Она признала, что Трамп, «несомненно, был символом политической воли, которую в Европе на протяжении десятилетий почти не видели», но во внешней политике он «сделал противоположное тому, что обещал», особенно в отношении Ирана. Это, по словам Ле Пен, увеличило растущий раскол между администрацией США и европейскими ультраправыми.