Politico: Ле Пен раскритиковала Трампа за «крайне оскорбительные» высказывания в адрес Мелони

Politico напоминает, что итальянский премьер-министр обрушилась на американского президента в минувшие выходные после того, как Трамп высмеял ее за то, что она якобы «умоляла» сфотографироваться с ней на встрече G7 во Франции. Он также обвинил ее в использовании их отношений для внутриполитической выгоды. Мелони в ответ заявила, что Трамп все «выдумал».