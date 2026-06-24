Мэр Казани переизбран президентом ОГМВ-Евразия

«Для меня большая честь продолжить работу на посту президента ОГМВ-Евразия. Уверен, что вместе мы сможем и дальше укреплять позиции нашей организации, расширять международное сотрудничество между городами, продвигать интересы местного самоуправления на мировой арене и реализовывать новые совместные проекты», — прокомментировал свое назначение глава Казани.