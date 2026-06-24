Мэр Казани переизбран президентом ОГМВ-Евразия

Мэр Казани Ильсур Метшин переизбран на пост президента ОГМВ-Евразия. Решение было принято единогласно на Генеральной ассамблее организации в Марокко в городе Танжер в рамках Всемирного конгресса ОГМВ.
Ключевым вопросом повестки заседания стали выборы руководящего состава организации. Кандидатуру Ильсура Метшина на пост президента выдвинул вице-президент ОГМВ-Евразия, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Делегаты поддержали это предложение единогласно.
«Для меня большая честь продолжить работу на посту президента ОГМВ-Евразия. Уверен, что вместе мы сможем и дальше укреплять позиции нашей организации, расширять международное сотрудничество между городами, продвигать интересы местного самоуправления на мировой арене и реализовывать новые совместные проекты», — прокомментировал свое назначение глава Казани.
В голосовании приняли участие 90 делегатов из России и стран ближнего зарубежья. Помимо президента, были избраны вице-президенты отделения — ими стали председатель Ульяновской городской думы Илья Ножечкин, глава города Худжанда (Таджикистан) Фирдавс Шарифзода и председатель городской Думы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева.
Также в ходе Генеральной ассамблеи к организации присоединились новые члены: город Талас (Кыргызстан) и Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус Республики Саха (Якутия).
ОГМВ объединяет муниципальные власти по всему миру. Организация включает в себя семь региональных отделений. ОГМВ-Евразия, штаб-квартира которой находится в Казани, представляет интересы 122 членов из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Монголии.
Напомним, в Марокко в городе Танжере проходит Всемирный конгресс «Объединенных городов и местных властей» — крупнейшая международная организация представителей муниципалитетов. Участники обсуждают вопросы местного самоуправления, будущее урбанистики, обменяются городскими практиками.
Для участия в конгрессе приехали представители всех семи отделений из Европы, Северной и Южной Америк, Африки, Ближнего Востока, Азиатско-тихоокеанского региона и Евразии — мэры городов и глав регионов, руководителей ассоциаций местных властей, председатели городских советов.
Российскую делегацию возглавил замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. В нее вошли представители двух российских регионов, 54 городов и двух ассоциаций — всего 81 человек.