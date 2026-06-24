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Медведев назвал причины начала специальной военной операции

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме ПМЮФ-2026 рассказал о причинах начала специальной военной операции.

Источник: РИА "Новости"

В 2022 году у России не осталось иного выбора, кроме как приступить к проведению специальной военной операции для защиты миллионов граждан, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Реальная угроза агрессии со стороны режима Украины, ее спонсоров, а также фальсификация переговорного процесса, как известно, в 2022 году вынудили нас начать проведение специальной военной операции в соответствии со статьей 51 Устава ООН. К сожалению, иного способа защитить миллионы наших граждан к тому времени просто не осталось», — отметил Медведев на пленарном заседании «Международное право — привилегия первых или право равных?» в рамках ПМЮФ-2026.

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