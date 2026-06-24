Медведев назвал причины начала специальной военной операции

«Реальная угроза агрессии со стороны режима Украины, ее спонсоров, а также фальсификация переговорного процесса, как известно, в 2022 году вынудили нас начать проведение специальной военной операции в соответствии со статьей 51 Устава ООН. К сожалению, иного способа защитить миллионы наших граждан к тому времени просто не осталось», — отметил Медведев на пленарном заседании «Международное право — привилегия первых или право равных?» в рамках ПМЮФ-2026.