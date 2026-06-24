Выборы в условиях СВО: нижегородские политологи анализируют особенности кампании 2026 года

Единый день голосования в 2026 году назначен на 20 сентября, однако по уже сложившейся традиции отдать свой голос можно будет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно как на избирательном участке, так и дистанционно (ДЭГ). На избирательном участке выдадут четыре бланка. Два — для выборов в Государственную Думу и еще два — для голосования за кандидатов в депутаты в Законодательное собрание Нижегородской области. Отдельное голосование — по партийным спискам и за кандидатов, заявленных по одномандатным избирательным округам.