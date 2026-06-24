Выборы в условиях СВО: нижегородские политологи анализируют особенности кампании 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Государственную Думу 9-го созыва. Одновременно в Нижегородской области будут проходить выборы в региональное Законодательное собрание. Особенности этой избирательной кампании выделили в беседе с ИА «Время Н» нижегородские политологи Сергей Кочеров и Александр Прудник.
Александр Прудник отметил, что нынешние выборы проходят на фоне «общественной фрустрации, вызванной затянувшимся военным конфликтом без ясного завершения». «Выборы проводятся в условиях СВО, когда противник пытается создать панические настроения среди россиян», — пояснил Сергей Кочеров. По его словам, в таких условиях важно, чтобы партии и кандидаты объясняли избирателям свои представления о победе в специальной военной операции.
По мнению Прудника, интерес к нынешним выборам не высок, поскольку они не связаны с общественными ожиданиями. Как считает Кочеров, большое значение будет иметь использование административного ресурса. «Если выборы пройдут честно и прозрачно, их результаты будут отражать реальные предпочтения избирателей», — полагает он.
Александр Прудник выделяет три основных отличия выборов 2026 года от выборов в регионе 2025 года. Во-первых, прошлые выборы были региональными и местными, а нынешние выборы «в сердцевину включают выборы в Госдуму». Во-вторых, на прошлых выборах партийная составляющая была минимальной, и результаты в регионах почти не влияли на федеральную политику. В-третьих, явка на прошлых выборах была невысокой, что влияло на выборные технологии.
Сергей Кочеров прогнозирует повышение явки на предстоящих выборах. «Это будет явка людей, которые придут на участки или примут участие в электронном голосовании, выражая свое недовольство существующими проблемами», — считает он.
По его мнению, каких-то сюрпризов на выборах, скорее всего, не будет. А партии выстроятся на финише избирательной кампании в привычной за последние годы иерархии.
Кочеров также полагает, что проект будущего сегодня никто не предлагает — ни партия власти, ни оппозиционные партии.
«Это серьезная проблема, связанная с дефицитом идей и смыслов, — констатирует он. — Тем не менее, явка на выборах повысится за счет эмоционально настроенных людей».
Справка.
Единый день голосования в 2026 году назначен на 20 сентября, однако по уже сложившейся традиции отдать свой голос можно будет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно как на избирательном участке, так и дистанционно (ДЭГ). На избирательном участке выдадут четыре бланка. Два — для выборов в Государственную Думу и еще два — для голосования за кандидатов в депутаты в Законодательное собрание Нижегородской области. Отдельное голосование — по партийным спискам и за кандидатов, заявленных по одномандатным избирательным округам.