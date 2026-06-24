Мерц отказался уходить в отставку на фоне рекордно низкого рейтинга

В среду в ходе выступления Мерца в бундестаге депутат от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Лейф-Эрик Хольм указал, что рейтинг одобрения деятельности канцлера упал до 16%. Он напомнил о недавнем решении Стармера объявить об уходе с поста после снижения его рейтинга до 19%.