Мерц отказался уходить в отставку на фоне рекордно низкого рейтинга

Соответствующее заявление прозвучало на фоне рекордно низкого уровня поддержки канцлера среди немецких избирателей.
В среду в ходе выступления Мерца в бундестаге депутат от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Лейф-Эрик Хольм указал, что рейтинг одобрения деятельности канцлера упал до 16%. Он напомнил о недавнем решении Стармера объявить об уходе с поста после снижения его рейтинга до 19%.
«Граждане больше не доверяют вам. Не пора ли наконец прекратить это безобразие?» — обратился Хольм к канцлеру.
В ответ Мерц заявил о намерении продолжить работу на посту главы правительства ФРГ.
«Уважаемый коллега, вы видите перед собой коалицию и возглавляемое мною федеральное правительство, которые полны решимости решать проблемы нашей страны. Мы делаем это шаг за шагом — даже если вам это не нравится», — отметил Мерц.
В ходе выступления канцлер также вновь исключил возможность сотрудничества с АдГ.
Ранее газета Bild со ссылкой на данные социологического института INSA сообщила, что уровень недовольства работой Мерца среди населения Германии достиг исторического антирекорда. Согласно опросу, деятельность канцлера одобряют лишь 15% граждан.