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Мерц отказался уходить в отставку на фоне рекордно низкого рейтинга

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отклонил призыв оппозиции уйти в отставку, последовав примеру премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Источник: AP 2024

Соответствующее заявление прозвучало на фоне рекордно низкого уровня поддержки канцлера среди немецких избирателей.

В среду в ходе выступления Мерца в бундестаге депутат от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Лейф-Эрик Хольм указал, что рейтинг одобрения деятельности канцлера упал до 16%. Он напомнил о недавнем решении Стармера объявить об уходе с поста после снижения его рейтинга до 19%.

«Граждане больше не доверяют вам. Не пора ли наконец прекратить это безобразие?» — обратился Хольм к канцлеру.

В ответ Мерц заявил о намерении продолжить работу на посту главы правительства ФРГ.

«Уважаемый коллега, вы видите перед собой коалицию и возглавляемое мною федеральное правительство, которые полны решимости решать проблемы нашей страны. Мы делаем это шаг за шагом — даже если вам это не нравится», — отметил Мерц.

В ходе выступления канцлер также вновь исключил возможность сотрудничества с АдГ.

Ранее газета Bild со ссылкой на данные социологического института INSA сообщила, что уровень недовольства работой Мерца среди населения Германии достиг исторического антирекорда. Согласно опросу, деятельность канцлера одобряют лишь 15% граждан.

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