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FT: Бёрнем собирается выполнять часть обязанностей премьер-министра из Манчестера

Энди Бёрнем, который является единственным на данный момент кандидатом на должность премьер-министра Великобритании, хочет перенести часть своей деятельности на этом посту в Манчестер. Об этом написала Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: Коммерсантъ

Энди Бёрнем, который является единственным на данный момент кандидатом на должность премьер-министра Великобритании, хочет перенести часть своей деятельности на этом посту в Манчестер. Об этом написала Financial Times со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что в таком случае он станет первым британским премьер-министром, систематически выполняющим эту работу, находясь за пределами Лондона. В пресс-службе господина Бёрнема отказались от комментариев, заявив лишь, что сообщат все детали «в надлежащий срок».

Энди Бёрнем, которого часто называют «королем Севера», известен прежде всего как мэр Большого Манчестера — он занимал этот пост с 2017 года до 19 июня 2026-го, когда был избран в парламент. Один из пунктов, за который он давно выступает, — большая децентрализация власти.

FT пишет, что перенос части деятельности премьер-министра в Манчестер станет «радикальной попыткой вывести власть за пределы Вестминстера». «У Энди большие планы по перераспределению власти, и это включает офис на севере», — цитирует газета один из источников.

22 июня в отставку ушел премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Его преемника должны выбрать лейбористы на внутрипартийных выборах. Пока господин Бёрнем является единственным кандидатом, и, по мнению британских СМИ, именно он, скорее всего, станет премьер-министром.

Как лейбористы избавились от Стармера и почему новым премьером станет Бёрнем — в материале «Ъ» «Чисто английский переворот».

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