«Ретрансляторы отключены»: Зеленский похвастался выполнением ультиматума Минску

Владимир Зеленский сообщил, что с 22 июня на территории Белоруссии якобы прекратили работу ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, использовались для корректировки российских ударов дронами. Ранее Зеленский требовал, чтобы Белоруссия отключила эти устройства и грозил, что в противном случае это может сделать сама Украина. При этом украинские эксперты предсказывали, что Зеленский ради пиара может объявить об исполнении этих условий, так как проверить ничего нельзя.