Мерц заявил о стремлении усилить европейское направление НАТО

«Мы повышаем наши расходы на оборону до 3,5%. Правительство ФРГ намерено достигнуть этого показателя уже в 2029 году», — заявил канцлер.
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