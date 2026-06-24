Мерц заявил о стремлении усилить европейское направление НАТО

«Мы хотим обновить альянс, мы усиливаем его европейское направление», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров E5 (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция) в Берлине. По словам Мерца, это то, о чем члены НАТО договорились на саммите в Гааге.