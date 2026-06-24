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Мерц заявил о стремлении усилить европейское направление НАТО

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах обновить НАТО и усилить европейское направление альянса.

Источник: Reuters

«Мы хотим обновить альянс, мы усиливаем его европейское направление», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров E5 (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция) в Берлине. По словам Мерца, это то, о чем члены НАТО договорились на саммите в Гааге.

«Мы повышаем наши расходы на оборону до 3,5%. Правительство ФРГ намерено достигнуть этого показателя уже в 2029 году», — заявил канцлер.

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