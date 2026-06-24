Путин: РФ входит в четверку стран, способных производить двигатели для авиации

Ранее KP.RU рассказал, что Путин указал также на проблемы. Он подчеркнул, что планы по авиаперевозкам на этот год могут быть не выполнены. Он попросил Минтранс оперативно проработать этот вопрос и вернуться к нему с отчетом, как можно исправить ситуацию и приблизиться к целевым показателям.