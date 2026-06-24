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«Герань» точным ударом устроила блэкаут на предприятиях ОПК под Николаевом

Российские военные поразили электроподстанцию в населённом пункте Казанка Николаевской области с помощью ударного БПЛА «Герань-2». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате удара были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооружённых формирований Украины», — сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что ВС РФ продолжают систематически поражать объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают энергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее российские военные нанесли удар по складам вооружений в Харьковской области, где, по данным источников, хранились ракеты и беспилотники ВСУ. Точные авиаудары поразили объекты в селе Мартовое. В частности, там хранились установки американской РСЗО HIMARS и БПЛА «Лютый». Этим вооружением наносились удары по Белгородской, Курской, Брянской и другим областям.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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