«Герань» точным ударом устроила блэкаут на предприятиях ОПК под Николаевом

«В результате удара были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооружённых формирований Украины», — сказали в ведомстве.
В Минобороны отметили, что ВС РФ продолжают систематически поражать объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают энергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.
Ранее российские военные нанесли удар по складам вооружений в Харьковской области, где, по данным источников, хранились ракеты и беспилотники ВСУ. Точные авиаудары поразили объекты в селе Мартовое. В частности, там хранились установки американской РСЗО HIMARS и БПЛА «Лютый». Этим вооружением наносились удары по Белгородской, Курской, Брянской и другим областям.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.