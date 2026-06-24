В Черниговской области с 1 июля эвакуируют жителей приграничных сёл

Эвакуация пройдёт в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семёновской общинах. Власти также продлили обязательную эвакуацию из семи сёл, где её объявили ещё зимой — там остаются около тысячи человек. Процесс переселения планируют завершить за два месяца.