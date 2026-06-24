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В Черниговской области с 1 июля эвакуируют жителей приграничных сёл

С 1 июля в Черниговской области Украины начнётся обязательная эвакуация жителей из приграничных районов по запросу военных. Об этом заявил глава военной администрации региона Вячеслав Чаус.

Источник: Life.ru

«Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничья Черниговской области с первого июля. Это был запрос от военных. Речь идёт о 12 приграничных населённых пунктах в четырёх общинах», — сообщил Чаус.

Эвакуация пройдёт в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семёновской общинах. Власти также продлили обязательную эвакуацию из семи сёл, где её объявили ещё зимой — там остаются около тысячи человек. Процесс переселения планируют завершить за два месяца.

Ранее наступление ВС РФ в районе Константиновки в ДНР вынудило Киев эвакуировать основные предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины. По данным Минобороны РФ, российские подразделения только за сутки освободили 117 зданий в этом городе.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.