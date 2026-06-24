Медведев заявил о повторении Молдавией и Арменией украинского пути

«Так было с Грузией, так произошло с Украиной, которая в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией», — сказал зампред Совбеза пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (цитата по РИА Новости).