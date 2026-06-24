Путин: Россия в четвёрке стран с полным циклом производства авиадвигателей

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости ускорить и расширить развитие авиаотрасли, подчеркнув, что Россия входит в четвёрку стран с полным циклом производства авиадвигателей. Он предупредил производителей о высокой ответственности за результат, сроки и качество, отметив, что показатели эффективности остаются ключевыми.