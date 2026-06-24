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Путин: Россия в четвёрке стран с полным циклом производства авиадвигателей

Россия входит в число четырёх государств, способных самостоятельно обеспечить полный производственный цикл выпуска авиационных двигателей. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию авиации в Лётно-исследовательском институте имени Громова.

Источник: Life.ru

«Россия входит в четвёрку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей», — сказал глава государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости ускорить и расширить развитие авиаотрасли, подчеркнув, что Россия входит в четвёрку стран с полным циклом производства авиадвигателей. Он предупредил производителей о высокой ответственности за результат, сроки и качество, отметив, что показатели эффективности остаются ключевыми.

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