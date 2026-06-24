Зампреда партии «Яблоко» Круглова приговорили к семи годам колонии

Депутатом Мосгордумы Круглов был с 2019 по 2024 год. Победил на выборах по одномандатному округу № 14 с результатом 39,3% голосов. Заместителем председателя партии «Яблоко» Круглов стал в декабре 2023 года. В 2024 году баллотировался в депутаты Мосгордумы по одномандатному округу № 13, но избирательная комиссия отказала ему в регистрации.