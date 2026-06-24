Зампреда партии «Яблоко» Круглова приговорили к семи годам колонии

Бывшего депутата Мосгордумы и заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова приговорили к семи годам лишения свободы по статье о фейках об армии, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Дело связано с двумя публикациями в телеграм-канале Круглова от апреля 2022 года. Как пишет московское отделение «Яблока», в них он призвал к прекращению боевых действий, а также привел данные ООН о количестве погибших с 24 февраля 2022 года.
Его признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса).
«Круглову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”, сроком на 3 года», — говорится в сообщении.
Как сообщили в «Яблоке», заявления на Круглова поступили от активиста «Единой России» и девушки-волонтера «Молодой гвардии Единой России». По данным партии, первый написал заявление после беседы с сотрудником ФСБ, а вторая — через несколько месяцев после задержания политика, «ознакомившись с его публикациями в соцсетях».
Круглова задержали 1 октября 2025 года — спустя почти три с половиной года после публикации постов, которые легли в основу уголовного дела. Его имущество арестовали, а затем внесли в перечень террористов и экстремистов.
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что арест и обвинения в адрес Круглова — «драматическая ошибка» или провокация. Также он добавил, что защитники экс-депутата сделают все необходимое для его освобождения.
Депутатом Мосгордумы Круглов был с 2019 по 2024 год. Победил на выборах по одномандатному округу № 14 с результатом 39,3% голосов. Заместителем председателя партии «Яблоко» Круглов стал в декабре 2023 года. В 2024 году баллотировался в депутаты Мосгордумы по одномандатному округу № 13, но избирательная комиссия отказала ему в регистрации.
Максим Круглов — кандидат политических наук, преподает дисциплину «сравнительная политология» в Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН).
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