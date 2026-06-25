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Матвиенко прибыла в Минск для участия в Форуме регионов

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду прибыла в Минск для участия в XIII Форуме регионов России и Беларуси, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

Источник: Sputnik.by

«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко примет участие в XIII Форуме регионов России и Беларуси», — сказано в сообщении.

Отмечено, что в рамках визита запланированы встречи Матвиенко с руководством Беларуси.

Также, по информации пресс-службы, председатель Совета Федерации и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретятся с руководителями белорусских регионов и проведут заседание национальных деловых советов.

«Главы верхних палат российского и белорусского парламентов откроют пленарное заседание XIII Форума регионов России и Беларуси», — добавили в пресс-службе.

Форум регионов проходит поочередно в России и в Беларуси. Так, к примеру, в прошлом году он состоялся в Нижнем Новгороде (Россия), в 2024 году в Витебске, Полоцке и Новополоцке (Беларусь). В этом году он пройдет 25—26 июня в Минске и Минской области.

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