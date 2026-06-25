Матвиенко прибыла в Минск для участия в Форуме регионов

Форум регионов проходит поочередно в России и в Беларуси. Так, к примеру, в прошлом году он состоялся в Нижнем Новгороде (Россия), в 2024 году в Витебске, Полоцке и Новополоцке (Беларусь). В этом году он пройдет 25—26 июня в Минске и Минской области.