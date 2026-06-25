Матвиенко прибыла в Минск для участия в Форуме регионов

«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко примет участие в XIII Форуме регионов России и Беларуси», — сказано в сообщении.
Отмечено, что в рамках визита запланированы встречи Матвиенко с руководством Беларуси.
Также, по информации пресс-службы, председатель Совета Федерации и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретятся с руководителями белорусских регионов и проведут заседание национальных деловых советов.
«Главы верхних палат российского и белорусского парламентов откроют пленарное заседание XIII Форума регионов России и Беларуси», — добавили в пресс-службе.
Форум регионов проходит поочередно в России и в Беларуси. Так, к примеру, в прошлом году он состоялся в Нижнем Новгороде (Россия), в 2024 году в Витебске, Полоцке и Новополоцке (Беларусь). В этом году он пройдет