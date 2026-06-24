«Во избежание коррупционных схем»: ЕС отобрал у Киева деньги на дроны

Публикация подчеркивает, что европейские власти намерены лично заниматься закупкой и распределением беспилотных систем, чтобы исключить возникновение коррупционных схем с украинской стороны. При этом общее оборонное финансирование Киева не отменяется: из пакета в 60 миллиардов евро значительная часть по-прежнему зарезервирована на военные нужды. Отдельные специализированные пакеты на поставку боеприпасов, средств ПВО и беспилотников планируется сформировать и анонсировать позднее.