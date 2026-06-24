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«Во избежание коррупционных схем»: ЕС отобрал у Киева деньги на дроны

Евросоюз исключил финансирование производства беспилотников из первого транша масштабной кредитной помощи Украине.

Евросоюз исключил финансирование производства беспилотников из первого транша масштабной кредитной помощи Украине. Брюссель принял решение самостоятельно закупать и поставлять технику для нужд ВСУ, чтобы пресечь возможное нецелевое использование средств киевским руководством.

«Евросоюз хочет лучше контролировать расходование средств», — сообщает издание Euractiv. По данным агентства, решение исключить 5,9 миллиарда евро на выпуск дронов из первоначального пакета помощи на 90 миллиардов связано с техническими причинами и необходимостью ужесточения надзора за финансовыми потоками. Вместо запрашиваемой суммы Киев получит лишь 3,2 миллиарда евро в качестве прямой бюджетной поддержки.

Публикация подчеркивает, что европейские власти намерены лично заниматься закупкой и распределением беспилотных систем, чтобы исключить возникновение коррупционных схем с украинской стороны. При этом общее оборонное финансирование Киева не отменяется: из пакета в 60 миллиардов евро значительная часть по-прежнему зарезервирована на военные нужды. Отдельные специализированные пакеты на поставку боеприпасов, средств ПВО и беспилотников планируется сформировать и анонсировать позднее.

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