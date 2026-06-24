«Во избежание коррупционных схем»: ЕС отобрал у Киева деньги на дроны

Евросоюз исключил финансирование производства беспилотников из первого транша масштабной кредитной помощи Украине. Брюссель принял решение самостоятельно закупать и поставлять технику для нужд ВСУ, чтобы пресечь возможное нецелевое использование средств киевским руководством.
«Евросоюз хочет лучше контролировать расходование средств», — сообщает издание Euractiv. По данным агентства, решение исключить 5,9 миллиарда евро на выпуск дронов из первоначального пакета помощи на 90 миллиардов связано с техническими причинами и необходимостью ужесточения надзора за финансовыми потоками. Вместо запрашиваемой суммы Киев получит лишь 3,2 миллиарда евро в качестве прямой бюджетной поддержки.
Публикация подчеркивает, что европейские власти намерены лично заниматься закупкой и распределением беспилотных систем, чтобы исключить возникновение коррупционных схем с украинской стороны. При этом общее оборонное финансирование Киева не отменяется: из пакета в 60 миллиардов евро значительная часть по-прежнему зарезервирована на военные нужды. Отдельные специализированные пакеты на поставку боеприпасов, средств ПВО и беспилотников планируется сформировать и анонсировать позднее.