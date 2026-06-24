Мерц подтвердил планы повысить пенсионный возраст в ФРГ до 70 лет

Правительственная комиссия ФРГ во вторник представила пакет из 33 рекомендаций по реформированию пенсионной системы. Ключевой из них является привязка пенсионного возраста к увеличению продолжительности жизни в стране. Согласно действующему законодательству, планка выхода на пенсию в ФРГ поэтапно повышается и должна достигнуть 67 лет к началу 2030-х годов. В случае одобрения нового проекта бундестагом пенсионный возраст увеличится почти до 70 лет к началу 2090-х годов. Кроме того, правительство предложило отменить возможность досрочного выхода на пенсию в 63 года.