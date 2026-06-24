Мерц подтвердил планы повысить пенсионный возраст в ФРГ до 70 лет

В ходе выступления Мерца в бундестаге депутат от фракции «Левых» Жанин Висслер обратила его внимание на рекомендацию правительственной комиссии ФРГ, касающуюся увеличения пенсионного возраста в рамках предстоящей реформы.
«Одно из предложений (комиссии — ред.) заключается в дальнейшем повышении пенсионного возраста (в ФРГ — ред.) и отмене права на досрочный выход на пенсию после 45 лет выплаты (пенсионных — ред.) взносов», — отметила Висслер.
В ответ Мерц подтвердил, что ознакомлен с данными предложениями правительственной комиссии.
«Мы изучили предложения правительственной комиссии и при необходимости примем их. Они предусматривают привязку возраста выхода на пенсию к продолжительности жизни и, следовательно, его повышение», — заявил Мерц.
По его словам, если продолжительность жизни граждан увеличивается, им придется, по крайней мере частично, работать дольше.
«Но я хочу сказать очень четко: никаких сокращений государственных пенсий не будет. Все утверждения на этот счет неверны», — подчеркнул канцлер.
При этом Мерц не дал прямого ответа на вопрос депутата Висслер о возможности физической работы в 69 лет, например, уборщицей в больнице или водителем автобуса. Как уточнил канцлер, для граждан с ослабленным здоровьем государство планирует сохранить действующие механизмы поддержки и выплаты по нетрудоспособности.
Правительственная комиссия ФРГ во вторник представила пакет из 33 рекомендаций по реформированию пенсионной системы. Ключевой из них является привязка пенсионного возраста к увеличению продолжительности жизни в стране. Согласно действующему законодательству, планка выхода на пенсию в ФРГ поэтапно повышается и должна достигнуть 67 лет к началу 2030-х годов. В случае одобрения нового проекта бундестагом пенсионный возраст увеличится почти до 70 лет к началу 2090-х годов. Кроме того, правительство предложило отменить возможность досрочного выхода на пенсию в 63 года.