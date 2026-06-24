Рубио сказал, от чего зависит решение Трампа по санкциям против российской нефти

Американский президент Дональд Трамп при принятии решения о том, будут ли США снова временно ослаблять санкции против российской нефти, будет учитывать стоимость энергоресурсов.
Власти США, ослабляя санкции, стремились к стабилизации рынка, сказал Рубио.
В июне по мере урегулирования конфликта США с Ираном нефть несколько дешевела.
Читайте материал «Трамп поручил минюсту провести проверку из-за высокой стоимости топлива».
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