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Рубио сказал, от чего зависит решение Трампа по санкциям против российской нефти

Американский президент Дональд Трамп при принятии решения о том, будут ли США снова временно ослаблять санкции против российской нефти, будет учитывать стоимость энергоресурсов.

Американский президент Дональд Трамп при принятии решения о том, будут ли США снова временно ослаблять санкции против российской нефти, будет учитывать стоимость энергоресурсов.

Власти США, ослабляя санкции, стремились к стабилизации рынка, сказал Рубио.

Основным фактором, из-за которого стоимость нефти в марте и апреле была высокой, стало перекрытие Ираном Ормузского пролива в ходе вооруженного конфликта с Израилем и США. В мае к подорожанию энергоресурсов также привело решение ОАЭ покинуть ОПЕК.

В июне по мере урегулирования конфликта США с Ираном нефть несколько дешевела.

Читайте материал «Трамп поручил минюсту провести проверку из-за высокой стоимости топлива».

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