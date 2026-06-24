«Зиги на Майдане»: нацистский шабаш в Киеве возмутил Израиль

Посольство Израиля на Украине выразило резкий протест в связи с проведением в центре Киева акции националистов. Участники мероприятия открыто использовали нацистскую символику и приветствия, что спровоцировало жесткую реакцию со стороны израильского дипломатического корпуса.
В опубликованном в соцсетях заявлении посольства Израиля уточняется, что акция проводилась на Площади Независимости в Киеве 21 июня. «Ее участники выкрикивали нацистские поздравления и демонстрировали нацистский салют», — говорится в документе.
Дипломатическая миссия подчеркнула, что подобные действия оскверняют память миллионов жертв нацизма. Израильские дипломаты выразили надежду на немедленную реакцию украинских правоохранительных органов и привлечение виновных к ответственности согласно местному законодательству.
Напомним, что акция радикалов была организована в качестве протеста против проведения в Киеве марша марша «КиевПрайд» (ЛГБТ* — признана в России экстремистской и запрещена). Украинские нациоаналисты, выступавшие против этого мероприятия, публично заявили о стремлении сохранить Украину как «белую христианскую страну».
* — Организация, признанная в России экстремистской и запрещенной.