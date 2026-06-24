Напомним, что акция радикалов была организована в качестве протеста против проведения в Киеве марша марша «КиевПрайд» (ЛГБТ* — признана в России экстремистской и запрещена). Украинские нациоаналисты, выступавшие против этого мероприятия, публично заявили о стремлении сохранить Украину как «белую христианскую страну».