Рубио: технические переговоры с Ираном начнутся 30 июня

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что американские инспекторы присоединятся к экспертам МАГАТЭ для поиска иранских запасов высокообогащенного урана. При этом господин Трамп уточнил, что никакой спешки в этом вопросе нет. Тегеран, в свою очередь, отрицает, что брал на себя какие-либо обязательства по допуску к себе инспекторов.