Макрон считает, что позиции Европы и США по Украине сблизились

«Сейчас мы переживаем момент нового сближения европейцев и американцев», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров E5 (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция) в Берлине.
По словам президента Франции, «на саммите Группы семи США вместе с Европой заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, о готовности оказывать ей военную и энергетическую поддержку, применять санкции против РФ и в целом двигаться тем же путем, что и европейские партнеры».