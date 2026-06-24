Макрон считает, что позиции Европы и США по Украине сблизились

По словам президента Франции, «на саммите Группы семи США вместе с Европой заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, о готовности оказывать ей военную и энергетическую поддержку, применять санкции против РФ и в целом двигаться тем же путем, что и европейские партнеры».