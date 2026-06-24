Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон считает, что позиции Европы и США по Украине сблизились

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что Европа и США сблизили позиции по украинскому конфликту.

Источник: AP 2024

«Сейчас мы переживаем момент нового сближения европейцев и американцев», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров E5 (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция) в Берлине.

По словам президента Франции, «на саммите Группы семи США вместе с Европой заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, о готовности оказывать ей военную и энергетическую поддержку, применять санкции против РФ и в целом двигаться тем же путем, что и европейские партнеры».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше